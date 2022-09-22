Москва, 22 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Четыре склада боеприпасов и вооружения бандеровских боевиков уничтожено за сутки в Харьковской и Запорожской областях. Об этом 22 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области», — сказал Конашенков.

Также поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Гусинки Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Белогорке Херсонской области.

Кроме того поражены 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.