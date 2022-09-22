Брюссель, 22 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Намерение Швеции вступить в НАТО не изменится после прихода к власти коалиции правых партий, в этом уверена председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом она заявила в интервью телекомпании CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Глава ЕК ответила на вопрос о том, повлияет ли на стремление Швеции присоединиться к альянсу победа оппозиционного праволиберального блока в результате парламентских выборов 11 сентября. Фон дер Ляйен подчеркнула, что «абсолютно убеждена» в дальнейшем продвижении вопроса о членстве.

«Совершенно точно нет. Это чёткое желание населения Швеции», — сказала председатель Еврокомиссии.

Она добавила, что объём поддержки Киева со стороны ЕС не изменится после победы правых в Швеции, а также возможной победы правоцентристской коалиции на выборах в парламент Италии 25 сентября.

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