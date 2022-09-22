Сидней, Австралия, 22 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Похоже, что погодное явление Ла-Нинья дает о себе знать в Австралии в очередной раз, поскольку на юго-восток континента обрушились мощные ливни и наводнения. Об этом пишет газета The Guardian.

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Полеты в Сидней и из Сиднея превратились в настоящий хаос из-за штормового ветра и непогоды.

На данный момент отменено 45 рейсов, вылетающих из Сиднея. До 41 рейса в Сидней также были отменены.

Журналисты пишут, что сейчас спасательные службы штата Новый Южный Уэльс отчаянно борются с наводнениями, которые произошли сразу после затопления дамб. По данным местного правительства, по всему штату спасателями было эвакуировано как минимум 50 человек.