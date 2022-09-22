Москва, 22 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Вызволенного из плена вместе с 55 военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР киевского политика Виктора Медведчука не должно быть в нашем политическом и информационном пространстве, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин:

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

«По поводу состоявшегося обмена 55 пленных военнослужащих скажу, что да, оказавшихся во вражеском плену военнослужащих надо вызволять. По тому, как это было оформлено, политический и информационный проигрыш, на мой взгляд, налицо.

Теперь по Медведчуку. Если зайдёт речь о каком-то его новом назначении на освобождённых территориях бывшей УССР, то люди там выскажутся и их мнение должно быть учтено. Если же говорить о России, то рассматриваю его как деятеля, нанесшего большой вред нашей стране. Впрочем, и жителям бывшей УССР — тоже. Его не должно быть в нашем политическом и информационном пространстве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия получила 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука (в то время как Киев получил 215 человек), известило турецкое агентство Anadolu.

Позднее Минобороны РФ подтвердило, что находившиеся в плену у киевского режима 55 российских военнопленных возвращены в Россию.

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