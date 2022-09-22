Москва, 22 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Госдуме предупредили о возможных биологических диверсиях с территории бывшей УССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории бывшей УССР, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Kremlin.ru Ирина Яровая

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«Подготовка и возможность проведения биологических диверсий с территории [б. УССР]. У нас нет никаких сомнений, что биоагенты, которыми обменивался [киевский режим] и которые дорабатывались на территории США — это в том числе готовность и возможность использования территории [б. УССР] для совершения биологических диверсий», — сказала Яровая.

Спецоперация, которую проводит Россия сделала возможным приостановить этот опасный проект, также, как и проекты США на территориях других стран — у них появилась настороженность из-за активного внешнего внимания, отметила парламентарий.