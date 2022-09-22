Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области поддержат семьи мобилизованных граждан, окажут им не только финансовую помощь, но и окружат заботой и опекой, сообщил 22 сентября на заседании правительства Ленобласти губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Губернатор подчеркнул, что региональным властям очень важно, чтобы мобилизованные понимали, что на родной земле их семьи и близкие не останутся без внимания.

«Мы сейчас разрабатываем несколько предложений по поддержке тех, кто будет мобилизован. Эта поддержка вводится в канву той, которая оказывалась ранее добровольцам», — отметил губернатор, добавив, что дал поручение рассмотреть возможность поддержать семьи мобилизованных — на период их службы семьи смогут получить частичную компенсацию по оплате коммунальных услуг.

«Сумму компенсаций определим в течение сегодняшнего-завтрашнего дня. Сама сумма компенсации пойдет через комитет социальной защиты либо по лини ЕРЦ (Единый расчетный центр)», — уточнил он.

Ранее власти Ленинградской области сообщали, что сохранят рабочие места и выплатят материальную помощь добровольцам областных дивизионов «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский». Также губернатор подписал постановление о приоритете для детей участников СВО — первоочередном зачислении в детские сады и колледжи по месту жительства.