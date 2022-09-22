Власти Ленобласти материально и морально поддержат семьи мобилизованных
Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области поддержат семьи мобилизованных граждан, окажут им не только финансовую помощь, но и окружат заботой и опекой, сообщил 22 сентября на заседании правительства Ленобласти губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Губернатор подчеркнул, что региональным властям очень важно, чтобы мобилизованные понимали, что на родной земле их семьи и близкие не останутся без внимания.
«Мы сейчас разрабатываем несколько предложений по поддержке тех, кто будет мобилизован. Эта поддержка вводится в канву той, которая оказывалась ранее добровольцам», — отметил губернатор, добавив, что дал поручение рассмотреть возможность поддержать семьи мобилизованных — на период их службы семьи смогут получить частичную компенсацию по оплате коммунальных услуг.
«Сумму компенсаций определим в течение сегодняшнего-завтрашнего дня. Сама сумма компенсации пойдет через комитет социальной защиты либо по лини ЕРЦ (Единый расчетный центр)», — уточнил он.
Ранее власти Ленинградской области сообщали, что сохранят рабочие места и выплатят материальную помощь добровольцам областных дивизионов «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский». Также губернатор подписал постановление о приоритете для детей участников СВО — первоочередном зачислении в детские сады и колледжи по месту жительства.