Канберра, 22 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Из 230 черных дельфинов, выбросившихся на берег в Тасмании (южный остров Австралии), выжили только 35. Об этом сообщила 22 сентября радиостанция ABC.

JohnAlvarez Дельфин

«Мы оставили их на ночь, опять же, чтобы мы могли оценить их состояние сегодня утром, и те, которые выжили — а это около 35 выживших животных на пляже — основное внимание этим утром будет сосредоточено на спасении и выпуск в открытое море именно этих животных», — сказал занимающийся спасением дельфинов Брендан Кларк.

Руководитель спасательной операции также отметил, что животные были выброшены на открытый берег, а это значит, что риск смерти для них оказался повышенным.

«Условия окружающей среды, прибой на открытом западном побережье, безусловно, сказываются на животных», — объяснил Кларк.