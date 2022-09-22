В австралийской Тасмании на берег выбросились 230 черных дельфинов
Канберра, 22 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Из 230 черных дельфинов, выбросившихся на берег в Тасмании (южный остров Австралии), выжили только 35. Об этом сообщила 22 сентября радиостанция ABC.
«Мы оставили их на ночь, опять же, чтобы мы могли оценить их состояние сегодня утром, и те, которые выжили — а это около 35 выживших животных на пляже — основное внимание этим утром будет сосредоточено на спасении и выпуск в открытое море именно этих животных», — сказал занимающийся спасением дельфинов Брендан Кларк.
Руководитель спасательной операции также отметил, что животные были выброшены на открытый берег, а это значит, что риск смерти для них оказался повышенным.
«Условия окружающей среды, прибой на открытом западном побережье, безусловно, сказываются на животных», — объяснил Кларк.