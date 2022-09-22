СК начал проверку из-за жалоб на взятки в администрации Орла
Орел, 22 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали сотрудники Следственного управления Следственного комитета Орловской области в связи с сообщениями о получении взяток сотрудниками администрации Орла. Об этом сообщил 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.
Ранее орловские СМИ сообщили о том, что индивидуальные предприниматели, занимающиеся организацией пассажирских перевозок в Орле, записали видеообращение. В нём они жалуются на то, что в течение нескольких лет были вынуждены платить взятки более 100 тысяч рублей в месяц заместителю мэра Орла, а теперь их пытаются выжить с рынка пассажирских перевозок.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября орловские следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий по факту неправомерных действий должностных лиц администрации города Орла — после проверок в муниципальном «Трамвайно-троллейбусном предприятии».