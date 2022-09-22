Орел, 22 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали сотрудники Следственного управления Следственного комитета Орловской области в связи с сообщениями о получении взяток сотрудниками администрации Орла. Об этом сообщил 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка

Ранее орловские СМИ сообщили о том, что индивидуальные предприниматели, занимающиеся организацией пассажирских перевозок в Орле, записали видеообращение. В нём они жалуются на то, что в течение нескольких лет были вынуждены платить взятки более 100 тысяч рублей в месяц заместителю мэра Орла, а теперь их пытаются выжить с рынка пассажирских перевозок.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил представитель следственного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября орловские следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий по факту неправомерных действий должностных лиц администрации города Орла — после проверок в муниципальном «Трамвайно-троллейбусном предприятии».