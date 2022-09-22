Шахты, Ростовская область, 22 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Донские казаки готовы выполнить задачи по частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября. Об этом в своём телеграм-канале написал атаман Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» Дмитрий Суворов.

Donland.ru Донские казаки

«Настало наше время. И мы встаём первые, так как у нас есть подготовка. Время пришло, и мы готовы», — отметил Суворов.

ИА REGNUM сообщало, что на Сахалине и Курилах утром 22 сентября казаки добровольно, не дожидаясь повесток, пришли в военкоматы для участия в специальной операции в защиту Донбасса. Родные прибыли поддержать казаков перед убытием к месту сборов. Духовники благословили казаков на ратное дело.

Читайте также: На Сахалине казаки пришли в военкоматы для участия в спецоперации