Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Речь идёт уже не о защите Донбасса и праве его жителей говорить на русском языке, а о выживании нации, целостности и будущем России, считает губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Читайте также: Путин: Россия для своей защиты будет использовать все средства

«Можно сказать тысячу слов про патриотизм, чтобы объяснить, почему накануне наш президент Владимир Владимирович Путин принял такое непростое, но во многом вынужденное решение. Но я уверен, что все и так понимают. Речь уже давно не идёт просто про защиту Донбасса и Луганска, речь идёт даже не про защиту права жителей этих территорий говорить на одном с нами языке. Речь идёт про наше выживание как нации. Это сохранение Русского мира, целостности и будущего России, безопасности каждого жителя страны. В этот трудный час мы все должны быть сильными. Возвращайтесь с победой, родные!» — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.