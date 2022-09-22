Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM 22 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, которая, в частности, заявила, что Канберра изучает возможности передать ВСУ дополнительные БТР Bushmaster, пишет газета The Guardian.

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«Отреагирует ли Австралия на просьбу […] о дополнительной помощи, в частности о бронетранспортерах Bushmaster?» — прозвучал вопрос.

«Мы работаем над проблемами безопасности и логистики, связанными с этой возможностью, которые значительны. Если и когда я буду в состоянии указать, как правительство Австралии решит этот вопрос, я это сделаю», — ответила Вонг.