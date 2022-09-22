Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В связи с мероприятиями ко Дню туризма в Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе городского правительства.

Пресс-служба правительства Санкт-Петербуга Схема ограничения движения транспортных средств в Петербурге 24 сентября 2022 года

Движение по центральным улицам ограничат 24 сентября. В первую очередь это коснётся Дворцового моста. Водители транспортных средств не смогут проехать с 2:40 до 6:00 по участкам: перекресток Университетская наб. — съезды с Дворцового моста и перекресток Дворцовый проезд — Дворцовая наб. — Адмиралтейская наб.

Днём ограничений не будет, движение перекроют с 20:00 до 20:35 и с 21:45 до 22:10 по Благовещенскому мосту, а также с 20:35 до 22:10 по Дворцовому мосту, Дворцовой набережной (на участке от Троицкого моста до Дворцового), по Адмиралтейской набережной (на участке от Сенатской площади до Дворцового моста). Также движение ограничат по набережной Макарова, Биржевой площади, Университетской набережной, Дворцовому проезду и другим.

Напомним, что фестиваль на Дворцовой площади, приуроченный ко Дню туризма, даст старт осенне-зимнему туристическому сезону. Для гостей подготовят различные экспозиции с использованием современных технологий.