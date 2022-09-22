Анадырь, 22 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. На Чукотке в селе Лорино подходит к завершению создание модульного завода по глубокой переработке продукции морского зверобойного промысла и утилизации отходов переработки. В настоящий момент завершён монтаж здания на подготовленных площадках и идёт внутренняя отделка помещений. Внутри устанавливают современное оборудование, а также проводят электросеть. Ожидается, что монтажные работы будут завершены к ноябрю 2022 года. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Чукотка. рф В Чукотском районе завершается строительство завода по переработке продукции морского зверя

Завод состоит из двух технологических модулей, одно из которых будет заниматься переработкой, а второе утилизацией отходов производства. Модуль площадью 390 кв. м состоит из трёх независимых изолированных технологических цехов, где первый предназначен для разделки морских ластоногих с оборудованием для приготовления фарша и дальнейшей его глубокой заморозки и подготовки для транспортировки. Второй цех будет заниматься переработкой шкур морского зверя, а третий — вытопкой жира морских ластоногих.

Силами второго модуля будет производиться корм для песцов. Сам модуль расположен на территории зверофермы по разведению пушных зверей.

«Возведение завода позволит создать условия для глубокой переработки продукции морского зверобойного промысла, комфортных условий труда и создания дополнительных рабочих мест», — отметилСергей Эттыкеу, начальник управления сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки.

РанееИА REGNUM сообщало, что в торговые предприятия на Чукотке поставили более 98 тонн лососевых, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Доставка рыбы и рыбной продукции осуществляется в те районы, в которых не идёт промысел, по заявкам от уполномоченных торговых предприятий и предпринимателей. Первые партии были отгружены для торговых и социальных предприятий городского округа Эгвекинот и Билибинского района.

Читайте также: На Чукотку завезли рыбы больше, чем в 2021 году