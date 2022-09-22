Париж, 22 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Для президент Франции Эммануэля Макрона Россия находится в процессе отделения от остального мира. Об этом глава французского государства заявил в интервью BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Россия находится в процессе отделения от остального мира, у нее была экономика, которая была интегрирована в последние десятилетия, и которая пострадала от экономических санкций», — считает президент Франции.

«Россия находится в процессе дипломатической изоляции» Эммануэль Макрон

«В этом контексте я думаю, что наш долг — держать свою линию, то есть помогать Киеву», — добавил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французского государства осудил Россию и напомнил о французской «линии» в вопросе отношений с Россией и Киевом.