Салехард, 22 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. На Ямале жителям республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в ЯНАО, обеспечат возможность высказать свое мнение по вступлению этих территорий в состав России. Об этом сообщает ямальский избирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября вне помещения для голосования. Комиссии будут выезжать к людям. Очно можно будет проголосовать 27 сентября, участки откроются в Новом Уренгое, мкр. Студенческий, 1А; в Ноябрьске, ул. Ленина, 12; в Салехарде, ул. Республики, 78; Надыме, проспект Ленинградский, 10Е.

Участковые комиссии состоят из жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Телефон горячей линии по референдумам в ЯНАО — 880 020 089 25, колл-центр зарубежных комиссий — 880 020 000 20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проведут в сентябре 2022 года.