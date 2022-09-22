Сеул, 22 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Девять из десяти жителей Южной Кореи скептически относятся к тому, что КНДР откажется от ядерного оружия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Института исследований проблем мира и объединения (IPUS).

by http2007 На границе между двумя Кореями

Согласно результатам опроса, проведенного с 1 по 25 июля среди 1200 человек в возрасте старше 18 лет, 92,5% респондентов считают, что денуклеаризация КНДР невозможна. Нынешний показатель является рекордным с 2007 года, когда впервые начался сбор мнений по данной теме.

55,5% участников опроса выступили в поддержку того, чтобы в арсенале Южной Кореи появилось ядерное оружие.

Между тем 31,6% опрошенных считают, что объединение Севера и Юга невозможно, а 46% — объединение необходимо.