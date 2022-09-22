Пермь, 22 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Законодательное собрание Пермского края 22 сентября сразу в двух чтениях одобрили поправки, согласно одной из них на помощь Донбассу выделяют 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В краевой бюджет на 2022–2024 годы внесены изменения. Одной из поправок депутаты поддержали инициативу губернатора по увеличению регионального резервного фонда на 500 млн рублей. Средства направят на мероприятия по восстановлению жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР.

«Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идёт о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?», — сказал спикер Заксобрания Валерий Сухих.