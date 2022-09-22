Москва, 22 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Средства ПВО России за прошедшие сутки сбили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Донецкой Народной Республике, Николаевской и Херсонской областях, сообщили 22 сентября в Министерстве обороны РФ.

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берёзовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Терновые Поды Николаевской области, Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в воздухе было уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов «Ольха» в районах населённых пунктов Макеевка, Волноваха ДНР, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон.