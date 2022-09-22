Стокгольм, 22 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Ранее по договоренности между Москвой и Киевом были обменены десятки военнопленных. Как заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT, гражданин Швеции был частью такого обмена.

Швеция

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«Швед был участником обмена пленными между Россией и […], который состоялся в среду в Эр-Рияде», — отметила Линде.

По словам министра, шведа обвинили в участии в боевых действиях в качестве наемника, и ему грозила смертная казнь.

«Могу подтвердить, что швед, задержанный российскими войсками в Донецке в мае, находится на свободе и направляется в Швецию», — добавила Линде.