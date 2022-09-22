Москва, 22 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днём рождения. Ему исполнился 41 год, сообщается на сайте Кремля.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Президент РФ подчеркнул, что рад тесной совместной работе для упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

«Углубление стратегического партнёрства между Россией и Туркменией создает условия для качественного наращивания взаимовыгодных двусторонних связей на различных направлениях», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Туркмении 12 марта 2022 года прошли внеочередные выборы президента, уверенную победу на которых (с результатом почти 73% голосов) одержал Сердар Бердымухамедов.

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