Махачкала, 22 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен приговор двоим сотрудникам УФСИН, которые обвинены в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Один из приговоренных к лишению свободы — бывший начальник федерального казенного учреждения «Лечебно-исправительное учреждение № 4» Алигаджи Магомедов, второй — начальник финансово-экономического отдела УФСИН по региону Закир Кущиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Как уставлено в ходе следствия и доказано в суде, в 2017–2018 годы Магомедов написал «хорошие» характеристики на пятерых осужденных, которые имели дисциплинарные взыскания. Этот подлог мог стать причиной для вынесения решения об условно-досрочном освобождении.

Помимо этого, оба фигуранта дела признаны виновными в хищении более полутора миллионов рублей, которые полагались для премирования сотрудников исправительного учреждения. По приговору суда экс-начальнику лечебно-исправительного учреждения было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его подельнику — в виде 2,5 года колонии общего режима.