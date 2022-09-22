Нью-Йорк, США, , 13:44 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в настоящее время находится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Однако в поездке ее сопровождает теневой министр иностранных дел Австралии от оппозиции Саймон Бирмингем. Как написала 22 сентября газета The Guardian, в связи с «последними событиями» он призывает нынешнее правительство Австралии вести переговоры с Китаем, чтобы тот «повлиял» на Кремль.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я признаю, что правительство [премьер-министра Австралии Энтони] Альбаниза поступило правильно, продолжая утверждать, что, хотя в Австралии произошла смена правительства, национальные интересы Австралии не изменились, что наши стратегические интересы не изменились, и поэтому с этим следует никаких изменений в отношении применения политики, лежащей в основе этих национальных и стратегических интересов Австралии», — начал разговаривать с журналистами Бирмингем.

«В наших общих интересах должны быть мир и стабильность во всем мире. И я хотел бы попросить правительство Альбаниза всячески призывать Китай, чтобы использовать все влияние Китая, чтобы […] призвать Россию […] сесть за стол переговоров и предоставить наилучший путь к этому миру и процветанию. Китай обладает значительным потенциальным влиянием, которое он может использовать в этом отношении, и его следует поощрять и поддерживать в этом», — добавил теневой министр иностранных дел Австралии.

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основная причина введения частичной мобилизации в РФ связана с тем, что сейчас де-факто стране противостоит блок НАТО.

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