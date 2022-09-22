Южно-Сахалинск, , 12:25 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поставил задачу уделить особое внимание семьям, мужчины из которых мобилизованы для участия в специальной операции в защиту Донбасса.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Люди должны быть уверены, что пока они отдают свой долг Родине, их близкие ни в чем не будут нуждаться. Именно это стало главной задачей, которую я поставил на совещании по вопросам мобилизации с участием членов правительства области, мэров, представителей регионального военного комиссариата и силового блока», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Лимаренко заверил, что мобилизованные жители Сахалина могут быть уверены, что их отъезд не отразится на социальном положении семей.

Глава островного региона также поручил провести работу, чтобы предприятия гарантировали занятость всем вернувшимся со спецоперации.

«Сделаем все, что от нас зависит, чтобы наши защитники не тревожились за своих жен и детей», — отметил Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.