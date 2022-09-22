Канберра, , 12:26 — REGNUM 22 сентября лидер оппозиции Питер Даттон, выступая на одном из мемориальных мероприятий в столице Австралии, подчеркнул глобальные изменения, которые пережила ушедшая из жизни королева Елизавета II во время своего правления. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Сменив своего отца в возрасте всего 25 лет Елизавета унаследовала империю в упадке и страну, взывающую к национальному смыслу в меняющемся мире», — отметил Даттон.

«Но она не оглядывалась на империю, на самом деле она смотрела с прагматизмом, посвятив себя защите Содружества … Такое равноправное партнерство наций и рас, как она описывала его, основано на дружбе, верности и стремлении к свободе и миру», — добавил политик.

Напомним, что 22 сентября в Австралии объявлено днем скорби по Ее величеству Елизавете II, в связи с чем в стране был объявлен нерабочий день.

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