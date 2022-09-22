Лансинг, США, 22 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Сенаторы законодательного собрания американского штата Мичиган приняли 19 сентября резолюцию, осуждающую распространение местным департаментом образования «образовательных» видеозаписей о проблематике ЛГБТ-учахщихся среди преподавательского состава и работников учебных заведений, сообщает The Hill.

Представительницы ЛГБТ

Резолюция, внесенная лидером большинства в Сенате штата республиканцем Майком Ширки, осуждает обучающие видеоролики департамента по «гендерной ориентации учащихся» и намеревается «подтвердить основное право родителей самим решать, как их дети будут получать образование».

Видеоролики, о которых идет речь, составляют тренинг на 2021-2022 учебный год в рамках проекта просвещения о ЛГБТ-студентах департамента образования Мичигана. Они вызвали резкую критику со стороны государственных чиновников и родителей после того, как клипы были опубликованы в интернете консервативным писателем Кристофером Руфо, который назвал их примером «радикальной гендерной теории» и обвинил ведомство в использовании государственных ресурсов для »навязывания деструктивной идеологии детям государственных школ».

Сенаторы от штата Мичиган, в том числе Ширки, не согласились с частью тренинга, где говорилось, что хотя учителя обязаны по закону сообщать семье учащегося ЛГБТ-студента в случае проявления у него суицидальных мыслей, преподаватели не обязаны раскрывать сексуальную ориентацию или гендерную идентичность учащегося.

«Это должно встревожить и обеспокоить каждого родителя в этом штате», — заявил Ширки в зале заседаний Сената, призвав своих коллег проголосовать за резолюцию.

«Об этом не нужно говорить, это не должно требовать резолюции или голосования, однако сейчас, в 2022 году, мы должны подтвердить, что именно родители, а не бюрократы, должны в конечном счёте принимать решения об образовании и здоровье своих детей», — добавил он.

Учебные видеоролики департамента подверглись критике со стороны других руководителей правительства штата, включая офис губернатора-демократа Мичигана Гретхен Уитмер. Главный операционный директор Уитмер Триша Фостер в письме суперинтенданту штата Майклу Райсу заявила, что видеоролики выходят за рамки компетенции департамента, и заявила, что больше внимания нужно уделять мнению родителей.