Томск, 22 сентября 2022, 12:24 — REGNUM В томском Театре драмы 22 сентября состоялась инаугурация избранного губернатора Томской области Владимира Мазура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура
Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура
Цитата из видео Томской филармонии

В ходе церемонии он принял присягу, поклявшись честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию России, Устав Томской области, служить процветанию области и благополучию её жителей.

Он также рассказал об изменениях в системе управления регионом, отметив, что они коснутся в том числе кадрового состава региональной администрации.

«Будут отставки, будут назначения, будет изменена схема управления. Она будет больше соответствовать новым реалиям. Принцип формирования команды один — это профессионализм и возможность людей во власти не спустя рукава, а по полной программе», — подчеркнул он.

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