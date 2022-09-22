Томск, , 12:24 — REGNUM В томском Театре драмы 22 сентября состоялась инаугурация избранного губернатора Томской области Владимира Мазура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура Цитата из видео Томской филармонии

В ходе церемонии он принял присягу, поклявшись честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию России, Устав Томской области, служить процветанию области и благополучию её жителей.

Он также рассказал об изменениях в системе управления регионом, отметив, что они коснутся в том числе кадрового состава региональной администрации.

«Будут отставки, будут назначения, будет изменена схема управления. Она будет больше соответствовать новым реалиям. Принцип формирования команды один — это профессионализм и возможность людей во власти не спустя рукава, а по полной программе», — подчеркнул он.

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