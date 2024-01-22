На Сахалине из-за метели закрыты для проезда дороги
Южно-Сахалинск, 3 декабря, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Из-за сильной метели закрыты автомобильные трассы на Сахалине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Объявлено штормовое предупреждение в море на западе Сахалина
Остановлено движение на трассе Южно-Сахалинск-Оха на участке Ноглики — Оха. Нельзя проехать из Невельска в Томари, из Томари в аэропорт Шахтерск. Закрыты еще несколько важный участков автомобильного движения на острове.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине бушует сильная метель, в море у берегов острова сильный шторм.