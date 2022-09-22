Казань, 22 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Финансовая система России преодолеет все трудности, вызванные санкциями, и станет еще сильнее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе Международного банковского форума.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

По словам депутата, сейчас необходимы самые смелые предложения, так как Россия находится на пороге великих изменений.

«Вот мое личное убеждение — эти изменения в пользу России. Мы благодаря этим трудностям, наоборот, станем сильнее, и наша финансовая система будет уверенно стоять на ногах и не бояться никаких санкционных решений. Наоборот, все будут гоняться за карточкой «Мир» и за сотрудничеством с нашими банками», — заключил Аксаков.

Напомним, ранее гендиректор АО «НСПК» Владимир Комлев заявил, что считает преувеличенным масштаб проблем с картами «Мир», которые возникли за пределами России.