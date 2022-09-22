Канберра, , 12:27 — REGNUM Число миллионеров в Австралии выросло почти на 400 000 в 2021 году и, как ожидается, будет расти еще больше, поскольку число богатых людей во всем мире выросло за счет роста рынка акций и жилья. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последнему ежегодному отчету Global Wealth Report Credit Suisse, в 2021 году 390 000 австралийцев стали миллионерами, в результате чего их общее число жителей достигло 2,18 миллиона.

В отчете богатство измеряется в долларах США, а это означает, что количество австралийцев с состоянием более 1 миллиона долларов в местной валюте, вероятно, даже выше, чем текущая цифра в 2,18 миллиона.

Несмотря на то, что в Австралии проживает менее половины процента всего населения мира, в настоящее время на континенте проживает 3,5 процента миллионеров мира. Ожидается, что к 2026 году количество миллионеров в Австралии увеличится на 35%, до 2,94 миллиона человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии предупредили о рисках рецессии из-за действий ФРС США