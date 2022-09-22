Ереван, 22 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Начальник Генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян 22 сентября в Ереване ознакомил генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася с обстановкой на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

CuriousGolden Азербайджано-армянская государственная граница

«Состоялось детальное обсуждение обстановки в отдельны приграничных районах Республики Армения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили меры, которые ОДКБ может предпринять в сложившейся ситуации. Зась прибыл в Ереван во главе миссии, которая должна составить доклад о ситуации, а также разработать меры по снижению напряжённости в регионе.

Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Ереван заявил об «атаке» на армянскую территорию. Баку обвинил соседей в «масштабной провокации». Ситуация осложняется тем, что граница между странами не демаркирована.