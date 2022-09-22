Канберра, , 12:25 — REGNUM Австралия может столкнуться с перспективой глобальной рецессии после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку на 0,75%. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Nine News.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне Dan Smith

Директор по инвестициям в компании Motley Fool Скотт Филлипс сказал, что ключевая ставка в США, вероятно, будет «очень близка» к 4,5% к концу текущего года в попытке справиться с растущей инфляцией.

«По сути, США опасаются, что это может вызвать рецессию, и ФРС США заявляет, что сделает все возможное … Они не остановятся, пока не справятся с инфляцией. Это означает, что если США войдет в рецессию, а они являются крупнейшей потребительской экономикой в мире, то это будет означать плохие новости для остального мира, включая Австралию», — сказал Филлипс в эфире 9News.

Филлипс отметил, что Резервный банк Австралии также предпринимает меры для сокращения потребления в своей стране.

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