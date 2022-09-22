Москва, , 12:20 — REGNUM Находившиеся в плену у киевского режима 55 российских военнопленных возвращены в Россию. Об этом 22 сентября сообщает Министерство обороны РФ.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории [б. УССР] возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все возвращённые из киевского плена уже доставлены самолётом на территорию России и в данный момент пребывают в ведомственных госпиталях Минобороны, в которых им оказывается медицинская и психологическая помощь.

При этом добавляется, что освобождённые российские военнослужащие уже смогли связаться со своими родными.

Как передавало ИА REGNUM, ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что Россия провела обмен военнопленными с Киевом.