Москва, 22 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. ВС России в результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе села Двуречное Харьковской области уничтожили до 30 киевских боевиков, сообщили 22 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили в населённом пункте Моначиновка Харьковской области до 100 боевиков ВСУ.

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