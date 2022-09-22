Москва, 22 сентября 2022, 12:20 — REGNUM В Херсонской области 96-й батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Об этом 22 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения», — сказал Конашенков.
Он добавил, что остатки личного состава батальона покинули район боевых действий.
Читайте также: В Херсонской области уничтожено 200 боевиков ВСУ
Читайте развитие сюжета: Минобороны РФ сообщило об уничтожении взводов гаубиц М777 и РСЗО HIMARS