Москва, 22 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Херсонской области 96-й батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Об этом 22 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Признание ДНР

«Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения», — сказал Конашенков.

Он добавил, что остатки личного состава батальона покинули район боевых действий.

Читайте также: В Херсонской области уничтожено 200 боевиков ВСУ