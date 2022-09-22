Чита, , 12:19 — REGNUM Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края известило 22 сентября о сдаче в эксплуатацию после ремонта дороги вдоль озера Арахлей.

Дорога вдоль озера Арахлей, Забайкалье Министерство дорожного хозяйства Забайкалья

«Основные сложности — это пучинистые грунты, заменили их в большем объеме, чем планировалось. Второе — работы проводились без перерывов движения при большом потоке отдыхающих в летний период. Подрядная организация со всеми задачами справилась в срок», — рассказал и. о. руководителя краевого минстроя Сергей Кривощеков.

Большое внимание уделили безопасности детей, отдыхающих в детских спортивном и оздоровительном лагерях рядом с дорогой. Дополнительно установили более 1,5 км барьерного ограждения, обновили пешеходную разметку и искусственные неровности, нанесли шумовые полосы.

Ремонт выполнили по нацпроекту БКД

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2022 года участок дороги вдоль озера Арахлей в Забайкалье полностью заасфальтировали. Сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России будут продлены до 2030 года. Соответствующе распоряжение в середине июля 2022 года дал президент России Владимир Путин.

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