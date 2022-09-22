Оренбургская область, 2 марта, 2009, 14:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 1 марта средний размер трудовых пенсий увеличится на 178,63 рубля или на 4,2% и составит 4442,55 рублей. Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные, увеличились на 266,69 рублей (или 8,6%). Повышенные базовые части трудовой пенсии и пенсии по государственному обеспечению начнут получать 565 тысяч пенсионеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области. Основная категория получателей - пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости. Это 410 тысяч человек (73%). Базовая часть их пенсии теперь равна 1950 рублям (увеличение составило 156 рублей). Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности при наличии 3 степени утраты трудоспособности и базовая часть трудовой пенсии по старости, если пенсионер достиг 80-летнего возраста, установлена в размере 3900 рублей (увеличение составило 312 рублей). Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности при наличии 1 степени утраты трудоспособности и базовая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца установлена в размере 975 рублей (увеличилась на 78 рублей).