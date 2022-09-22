Канберра, , 12:23 — REGNUM 22 сентября по всей Австралии прошли антимонархические протесты в связи с тем, что в стране был объявлен день скорби по Ее величеству Елизавете II. Об этом сообщило новостное агентство AAP.

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Как стало известно журналистам, федеральный сенатор от партии Зеленых Лидия Торп возглавила сотни протестующих в Мельбурне в национальный день траура по королеве.

«Сапог короны на нашей шее, и нам это надоело», — крикнула политик собравшимся манифестантам.

«Есть сообщения, что там протестующие разрезали австралийский флаг, скандируя «Долой монархию», — пишет агентство.

В Аделаиде 31-летний мужчина был выведен полицией из Дома правительства после того, как услышал, как он скандирует антимонархические лозунги, и отказался уйти, когда его об этом попросили.

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