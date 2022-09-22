Москва, 22 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Россия может при необходимости защищать себя любым оружием, в том числе ядерным или работающим «на новых принципах». Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал 22 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он прокомментировал основные решения, о которых 21 сентября объявил в телевизионном обращении президент Владимир Путин. По словам Медведева, российские военные существенно усилят защиту всех присоединившихся территорий.

«Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», — подчеркнул заместитель главы Совбеза.

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