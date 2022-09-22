Петропавловск-Камчатский, , 12:18 — REGNUM В Камчатском крае получил повестку и отправится на военные сборы 42-летний вице-губернатор Сергей Миронов. Об этом 22 сентября сообщает RT.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник попал под частичную мобилизацию. После военных сборов он отправится в зону спецоперации. В правительстве Камчатки вице-губернатор курирует сферы ЖКХ, энергетики, минтранс и службу по тарифам.

Кроме того, добровольцем в зону СВО отправится главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров.