Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Камчатском крае получил повестку и отправится на военные сборы 42-летний вице-губернатор Сергей Миронов. Об этом 22 сентября сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Чиновник попал под частичную мобилизацию. После военных сборов он отправится в зону спецоперации. В правительстве Камчатки вице-губернатор курирует сферы ЖКХ, энергетики, минтранс и службу по тарифам.

Кроме того, добровольцем в зону СВО отправится главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров.