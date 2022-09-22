Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг резко осудила обращение российского президента Владимира Путина к жителям страны. Присутствуя на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, она назвала «намеки» Путина «немыслимыми» и безответственными», передает телеканал Nine News.

penrithsustainabilityunit Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

«Его заявления о защите территориальной целостности России не соответствуют действительности. Никакой фиктивный референдум не сделает их правдой», — заявила министр.

Глава австралийской дипломатии также в резких выражениях осудила объявление частичной мобилизации в России. По его словам, это ведет лишь к нарастанию уровня конфронтации и ожесточения.

Вонг добавила, что помощь Киеву будет оказываться, как и прежде.

Ранее президент РФ Путин выступил с объявлением о проведении мобилизации в стране.

«Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — сказал он в ходе телеобращения.