Канберра, , 12:19 — REGNUM 22 сентября жители Австралии отмечают день скорби Ее величеству Елизавете II. В Канберре, пишет газета The Guardian, прошли траурные мероприятия, на которые собрались высшие представители политической элиты.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы собрались сегодня вокруг нашей страны, чтобы выразить благодарность от имени Австралии за ее выдающуюся жизнь, посвященную служению, вере, стране и Содружеству», — сказал в своей речи премьер-министр страны Энтони Альбаниз.

На мемориальных мероприятиях также был замечен генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.

«Учитывая объединяющую роль, которую сыграла Ее Величество, я должен признать, что ее кончина вызвала разную реакцию у некоторых в нашем сообществе», — сказал он.

Далее он отметил, что взгляды многих австралийцев из числа коренных народов сформировались под влиянием колониального наследия страны.