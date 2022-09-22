Москва, 22 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Допускают ограничение или полный отказ от личного автомобиля 35% жителей России. Не расстанутся с авто ни при каких условиях 53%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Автомобили

Чаще готовы к отказу от автомобиля люди старше 60 лет (15%), 25-34 лет (14%), жители городов численностью 500-950 тыс. человек (17%) и те, у кого нет автомобиля (26%). Не готовы — сами автовладельцы (66%), мужчины (56% против 50% среди женщин), люди 18-24 лет (60%) и жители городов-миллионников (59%).

Основные причины неготовности отказаться от личного авто — удобство и простота способа передвижения (18%), наличие в семье маленьких детей (12%), поездки на работу или работа, связанная с вождением авто (по 11%), плохая работа общественного транспорта (10%), необходимость поездок на дачу (8%).

Опрос по телефону проведён 16 сентября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России за два года на 7% снизилась доля граждан, которые водят автомобиль каждый день.

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