Эр-Рияд, , 12:20 — REGNUM Самолёт с грузом продовольствия и медикаментов, собранных Центром гуманитарной помощи и помощи короля Салмана (KSrelief), прибыл в Пакистан в ночь с 21 на 22 сентября. Об этом сообщает официальное информационное агентство SPA.

Гуманитарная помощь AF.mil

По данным журналистов, на борту самолёта находилось 30 тонн продовольствия, палатки, лекарства и другая помощь, предназначенной для жертв наводнения в Пакистане. Эта помощь будет распределена между 4212 семьями пакистанцев.

Отмечается, это уже третий самолёт, доставивший партию помощи в Пакистан. Ранее правительство Саудовской Аравии распорядилось организовать постоянный воздушный мост по оказанию помощи дружественной стране.