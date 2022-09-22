Канберра, , 12:17 — REGNUM Телекоммуникационная компания Optus подверглась масштабной кибератаке, в результате которой оказалась скомпрометированной личная информация миллионов граждан Австралии. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Nine News.

Телефон и SIM-карта (сс) Pexels

Согласно сообщениям, до 2,8 миллиона австралийцев пострадали от действий злоумышленников, которые могли привести к утечке такой информации, как номера паспортов, адреса электронной почты, домашнего адреса, даты рождения и номера телефонов.

Платежные реквизиты и пароли к учетным записям Optus не были скомпрометированы. Нарушение затрагивает как бывших, так и нынешних клиентов оператора Optus.

В заявлении Optus говорится, что компания «немедленно пресекла» хакерскую атаку, как только узнала о нарушении и уведомила федеральную полицию Австралии.