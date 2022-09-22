Нерчинск, Забайкальский край, , 12:15 — REGNUM Забайкальская прокуратура 22 сентября известила о вынесении приговора по уголовному делу о хищении бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству площади Нерчинска.

Наручники Mindsay Mohan

Нерчинский районный суд Забайкальского края установил, что в декабре 2019 г. администрация городского поселения «Нерчинское» Нерчинского района Забайкальского края и общество с ограниченной ответственностью «АвангардРемСтрой» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству центральной площади Нерчинска.

В рамках исполнения контракта в 2020 г. субподрядчики — индивидуальный предприниматель и его доверенное лицо — не выполнили часть работ, организовав подписание представителями администрации и генерального подрядчика фиктивных актов приемки работ.

На основании подложных актов из бюджета городского поселения в 2020–2021 гг. произведена оплата фактически невыполненных работ в сумме 18 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела индивидуальный предприниматель в полном объеме возместил причиненный городскому поселению ущерб.

Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года со штрафом в размере 800 тыс. рублей, второму — в виде принудительных работ сроком на 2,5 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Приговоры суда не вступили в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава муниципального района «Нерчинский район» Михаил Слесаренко был задержан 27 сентября 2021 года. В его доме и рабочем кабинете проведены обыски: чиновнику предъявлено обвинение в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением при осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта.

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