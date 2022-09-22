Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Ленинградской области началась частичная мобилизация населения, первыми повестки получили военнообязанные из запаса, которые пойдут служить в артиллерийские части, сообщил 22 сентября на заседании правительства области губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам губернатора, 21 сентября, сразу после того как президент РФ обратился к населению с сообщением о начале частичной мобилизации, в регионе началась работа по её подготовке. С утра 22 сентября в Ленобласти начали вручать первые повестки гражданам, подпадающим под мобилизацию.

«Сейчас пока сложно точно сказать по поводу специализаций, но эти специализации связаны с действующими воинскими частями на территории Ленобласти. Одно из первых подразделений, которое мы будем формировать — артиллерийские части, которые будут проходить сборы на территории Лужского полигона. Мы также будем доукомплектовывать, за счет частичной мобилизации, воинские подразделения 6-й армии (6-я Ленинградская Краснознамённая армия ВВС и ПВО Западного военного округа, — прим. ред.)», — сказал губернатор.

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Напомним, ранее в Ленобласти на добровольческой основе сформировали три именных артиллерийских дивизиона, которые после боевого слаживания и тренировок направят в зону проведения спецоперации.

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