Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Ленинградской области началась частичная мобилизация населения, первыми повестки получили военнообязанные из запаса, которые пойдут служить в артиллерийские части, сообщил 22 сентября на заседании правительства области губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

По словам губернатора, 21 сентября, сразу после того как президент РФ обратился к населению с сообщением о начале частичной мобилизации, в регионе началась работа по её подготовке. С утра 22 сентября в Ленобласти начали вручать первые повестки гражданам, подпадающим под мобилизацию.

«Сейчас пока сложно точно сказать по поводу специализаций, но эти специализации связаны с действующими воинскими частями на территории Ленобласти. Одно из первых подразделений, которое мы будем формировать — артиллерийские части, которые будут проходить сборы на территории Лужского полигона. Мы также будем доукомплектовывать, за счет частичной мобилизации, воинские подразделения 6-й армии (6-я Ленинградская Краснознамённая армия ВВС и ПВО Западного военного округа, — прим. ред.)», — сказал губернатор.

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Напомним, ранее в Ленобласти на добровольческой основе сформировали три именных артиллерийских дивизиона, которые после боевого слаживания и тренировок направят в зону проведения спецоперации.