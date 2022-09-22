Симферополь, , 12:14 — REGNUM Житель Красноярского края предстанет перед судом в Крыму по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своему собутыльнику, в результате чего тот скончался. Преступление было совершено более 25 лет назад, подозреваемый находился в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России 22 сентября.

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Преступление было совершено вечером 1 января 1996 года в Симферополе. По версии следствия, обвиняемый пришел домой к своему знакомому, они распивали спиртное, и в ходе застолья между ними произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами, в том числе по голове, от полученных травм тот скончался. Испугавшись, мужчина скрылся с места преступления, впоследствии он уехал в Красноярский край. Установить подозреваемого органам следствия удалось быстро, его объявили в международный и межгосударственный розыск.

В апреле 2022 года следователям и полицейским удалось установить местонахождение обвиняемого, его доставили в Крым для проведения следственных действий.